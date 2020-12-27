شكرا لقرائتكم خبر عن 179 ألف مصاب جديد بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,909,910 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 330,901 حالة وفاة.

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