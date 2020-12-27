خلية "داعشية" في قبضة الأمن الروسي‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه أحبط هجوماً كانت تعده خلية تابعة لتنظيم داعش في داغستان، الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز، وأوقف على إثر ذلك أربعة أشخاص.

وذكر الأمن الفيدرالي في بيان أن "أعضاء المجموعة كانوا يخططون لتفجير عبوة قرب مبنى إداري تابع لقوات الأمن، ثمّ شنّ هجوم مسلح ضد موظفي وزارة الداخلية"، في محج قلعة عاصمة الجمهورية غير المستقرة أمنياً.

وأضاف الجهاز أنه "عثر على أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وكمية كبيرة من الذخيرة وجهاز متفجر في مخبأ"، مؤكداً أنه ضبط أيضاً هواتف محمولة تحتوي على "مبادلات مع منسقي (الهجوم) الموجودين في الخارج".

وأفاد بأن "أربعة من أعضاء خلية تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الدولي قد أوقفوا".

تأتي هذه التوقيفات بعد هجوم استهدف في 17 ديسمبر، قوات الأمن في جمهورية الشيشان المجاورة، قتل خلاله اثنان من المهاجمين.

وفي أكتوبر، أسفر تبادل لإطلاق النار عن مقتل ستة أشخاص، بينهم عنصرا أمن، خلال عملية مكافحة إرهاب في غروزني عاصمة الشيشان.

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وشهد القوقاز الروسي حربين داميتين في التسعينات وفي عام 2000 بين القوات الفدرالية وتمرد شيشاني انفصالي، سرعان ما اتخذ طابعاً إسلامياً وامتد إلى جمهوريات أخرى في المنطقة، لحين أن بايع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في يونيو 2015.

وعلى الرغم من أن تأثير تنظيم الدولة يبقى محدوداً في المنطقة، إلا أن الهجمات التي تستهدف السلطات تتكرر مراراً في الشيشان وفي داغستان، وأحياناً في إنغوشيا المجاورة.