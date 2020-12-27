قرقاش: يحق لنا أن نفخر بالإمارات وأن نتباهى بريادتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن فخر الإماراتيين ببلدهم، بقيمه وجماله ومنجزاته، يلفت نظر الآخرين.

وقال عبر «تويتر»: «فخر الإماراتيين ببلدهم، بقيمه وجماله ومنجزاته، يلفت نظر الآخرين. وهذا في الحقيقة اعتزاز مكنونه شعور عميق بالانتماء، وروح الانتساب إلى بيت متوحد ناجح، وإلى شعور الأسرة الواحدة تقودها قيادة ناجحة وطموحة. يحق لنا أن نفخر بالإمارات وأن نتباهى بريادتها».

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