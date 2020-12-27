شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يؤكد دعمه للكاظمي في مواجهة الميليشيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس الأحد، أن هناك مليوناً و800 ألف عنصر عسكري ضمن قوام القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة من مصطفى الكاظمي في فرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.

وفي وقت ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وفداً عراقياً رفيع المستوى سيصل إلى طهران، للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، أكدت مصادر عراقية أن شخصية سياسية مهمه مقربة من طهران ستحمل رسالة سياسية إلى إيران حول تهديد فصائل مسلحة لشخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وستجري الشخصية السياسية الموفدة مباحثات مع شخصيات مهمه في طهران؛ لضبط الميليشيات التي تتوعد الكاظمي بتهديدات مباشرة. وأضافت المصادر: إن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفد أمام تصرفات الميليشيات الأخيرة، مؤكدة أن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة.

كما حذرت الحكومة العراقية الفصائل من استهداف المنطقة الخضراء أو التعدي على القوات الأمنية. فما إن عاد الهدوء إلى بغداد، بعد تراجع ميليشيات «عصائب أهل الحق» عن تهديداتها ضد رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، حتى ظهرت أخرى تتهجم على شخصه وتتوعده بالمواجهة. وجاءت التهديدات على لسان المسؤول الأمني لميليشيات «حزب الله» العراقي أبو علي العسكري الذي وصف الكاظمي بالغادر، وهدده بشكل مباشر وصريح بأن الاستخبارات الأمريكية لن تحميه من الميليشيات.

ويأتي تهجم قيادي ميليشيات «حزب الله» بعد ساعات من جولة ليلية للكاظمي جال خلالها شوارع بغداد للمرة الثانية في إشارة لطمأنة الشارع العراقي بعودة الهدوء وميل الكفة لمصلحة الدولة من خلال جدية قواتها الأمنية. وبالحديث عن مدى ثقل القوات الحكومية، فقد أُجبرت مؤخراً العناصر المسلحة لميليشيات العصائب على الانسحاب من شوارع بغداد من دون وقوع مواجهات تذكر، بعد وقت قليل من إعلان الكاظمي استعداد القوات الحكومية للمواجهة إذا اقتضى الأمر. وأمام إصرار الكاظمي على تقويض سطوة الميليشيات في البلاد، رفض الاستجابة لمطالب قياديها بإطلاق سراح عناصر معتقلين بتهمة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وتحديداً على السفارة الأمريكية.