شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات «انفجار ناشفيل» تتواصل ودلائل حول «عمل انتحاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل المئات من أفراد الشرطة الأمريكية في مدينة ناشفيل العمل؛ لكشف غموض حادث الانفجار الضخم للمنزل المتنقل، في ظل وجود دلائل تشير إلى أنه كان عملاً «انتحارياً»، بعد جمع أكثر من 500 معلومة بشأنه، فيما تواصلت أعمال التفتيش لعدد من المنازل، يعتقد أن أصحابها على صلة بالحادث الذي تسبب في طلب قطع الاتصالات والإنترنت وأجبر حاكم ولاية تينيسي على طلب إعلان الطوارئ من الرئيس دونالد ترامب؛ للمساعدة في أعمال الإغاثة، في وقت عرضت شركات وأفراد جائزة قدرها 315 ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات تقود للقبض على المتورطين في التفجير.

500 معلومة

وتحقق عناصر اتحادية في أكثر من 500 معلومة وردت بشأن حادث المنزل المتنقل، الذي وقع إثر عد تنازلي غامض بث عبر مكبر للصوت قبل دقائق من الانفجار الذي خلّف دماراً واسعاً، وثلاثة جرحى، وألحق أضراراً بأكثر من 40 شركة. كما تسبب في توقف الطيران، وقطع الاتصالات والإنترنت، فيما تتواصل عمليات تمشيط المكان الذي يقع في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة.

وتشير التحقيقات الأولية في الانفجار إلى أنه كان «انتحارياً». وأفادت وسائل إعلامية، بأن الشخص الانتحاري الذي تسبب بالانفجار من الممكن أنه قُتل خلاله؛ لكن السلطات لم تؤكد أي شيء رسمياً. ويعكف مكتب التحقيقات الفيدرالي حالياً على تفتيش عدد من المنازل، يُعتقد أن أصحابها على صلة بالانفجار الذي وقع بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة.

أشلاء بشرية

وقال المحقق الخاص بمكتب التحقيقات الاتحادي، دوج كورنسكي، للصحفيين، إن المحققين «يعملون بنشاط»؛ لتحديد هوية ما يبدو أنها أشلاء بشرية عثر عليها وسط الحطام؛ لكنه لم يذكر ما إذا كان يُعتقد أن الأشلاء تخص الشخص الذي يقف وراء ما يقول مسؤولون إنه «عمل متعمد».

وتابع: «في هذه المرحلة، لسنا مستعدين لتحديد أي شخص»، وأشار إلى أن المسؤولين ينظرون في أمر «عدد من الأفراد» على صلة محتملة بالانفجار.

ونقلت شبكة «سي.بي.إس نيوز» عن مصادر حكومية لم تحددها، أمس الأول السبت، أن أنتوني كوين وارنر (63 عاماً) وهو من سكان ناشفيل محل اهتمام مرتبط بالانفجار. وذكرت الشبكة أن وارنر كان يمتلك عربة مماثلة لتلك التي تعرف إليها المسؤولون في موقع الانفجار.

وأجرى، أمس الأول السبت، عشرات الأفراد من مكتب التحقيقات الاتحادي والمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات مسحاً لموقع الحادث الذي زاره حاكم ولاية تينيسي بيل لي، لتفقد الأضرار، مصرحاً أن عدم سقوط أي قتلى «معجزة».

مكافأة مالية

وطلب لي من الرئيس ترامب إعلان حالة طوارئ، وهي خطوة تسهم في الحصول على مساعدة فيدرالية لإصلاح الأضرار. وقال لي في طلب: ستحتاج هذه المباني، والكثير منها تاريخي، إلى تقييم مهندس من أجل التأكد من سلامتها.

من جهة أخرى، عرضت شركات أمريكية وشخصيات تلفزيونية شهيرة مكافأة مالية قدرها 315 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على المتورطين في التفجير. وكان رجل الأعمال ماركوس ليمونيس، آخر من تبرع بمكافأة مالية للوصول إلى الجناة، وتعهد بمبلغ 250 ألف دولار.(وكالات)