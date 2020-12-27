شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات تركية تتجاوز «الخطوط الحمر» وتستهدف الجيش الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأحد، سلسلة من التهديدات «الرعناء» ضد الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة قام بها للقوات التركية في طرابلس، فيما بحث وفد مصري دبلوماسي وأمني في طرابلس، مع مسؤولين في حكومة الوفاق، تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم جهود الحل السياسي.

واعتبرت أوساط ليبية أن التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ضد الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر «تجاوزت للخطوط الحمراء». وأوردت وسائل إعلام تركية، أمس الأحد، تصريحات لأكار هدد فيها حفتر وأبناء الجيش الليبي، زاعماً أنهم يمثلون أهدافاً مشروعة للقوات التركية الموجودة داخل حدود ليبيا في حال شن الجيش أي هجوم على القوات التركية المتمركزة في طرابلس.

وكشفت مصادر ليبية أن زيارة أكار تهدف إلى تعزيز أنقرة لوجودها جوياً، بعدما اكتفت طوال الأشهر الماضية بإرسال الطائرات المسيرة من نوع «بيرقدار» التي استخدمتها بكثافة ضد الجيش الليبي. وأكدت المصادر أن زيارة «الوطية» ستكشف عن عمليات إعادة تأهيل الهناجر، بما يمكنها من استقبال الطائرات المقاتلة من طراز «إف 4» المعروفة ب«النعوش الطائرة».

من جانبه ندد الجيش الوطني الليبي بزيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا واعتبرها رسالة طمأنة تبعثها أنقرة لحكومة الوفاق وللإخوان تفيد بوقوفها خلفهم في المرحلة القادمة.

كما ندد عبدالله ناكر، رئيس حزب القمة الليبي بشدة، بزيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس، وقال في تصريحات صحفية إن الزيارة تشكل «إعلاناً للولاية على ليبيا، وإهانة للسيادة الليبية والكرامة الوطنية».

في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة، أن من بين أهداف زيارة خلوصي أكار للعاصمة الليبية، تقييم جهود الأجهزة التركية في إنهاء الخلافات والانقسامات بين الفصائل العسكرية والميليشيات المنضوية ضمن القوى الموالية لحكومة الوفاق، والوجود العسكري التركي، وتعبئة جميع القوى في المنطقة لمواجهة هجوم محتمل قد يشنه الجيش الوطني ضد التوغل التركي غربي ليبيا. وذكرت مصادر متطابقة أن وزير الدفاع التركي، واجه السبت، في طرابلس الغرب، صعوبات جمة بسبب الخلافات بين الميليشيات المؤيدة لحكومة الوفاق، و«طلب من الموالين للغزو التركي التركيز على الخطر القادم من الشرق بعد تهديدات خليفة حفتر، وعدم الانجرار لاقتتال في طرابلس».

من جهة أخرى ذكرت مصادر ليبية أن محادثات الوفد المصري في طرابلس، تناولت دعم اتفاق وقف إطلاق النار، والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية. وذكرت وسائل إعلام أن الوفد المصري أبلغ حكومة الوفاق بضرورة وقف واردات السلاح التركي وتفكيك الميليشيات.

وقبل أيام، استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي. وذكرت المصادر أن الوفد المصري اجتمع مع وزير الخارجية محمد سيالة، أما أهم المحاور المطروحة في الاجتماع فهي الملف الأمني والسياسي، والملاحة الجوية، وتفعيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالحريات، وإعادة فتح القنصلية المصرية في طرابلس.

وحسب وسائل إعلام، فقد بحث الوفد المصري الذي يضم نائب رئيس المخابرات ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية اجتماعات سياسية وأخرى أمنية مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وقائد قوات الوفاق في المنطقة الغربية أسامة الجويلي، ورئيس جهاز مخابراتها عماد الطرابلسي.

(وكالات)