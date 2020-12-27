شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تطلق حملة التطعيم الشامل وتعيد فتح الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت سلطات سلطنة عمان إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا المكلفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي.

كما قررت اللجنة إعادة اشتراط فحص البلمرة لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء على أن يكون الفحص

قد أجري خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول. وقررت أيضاً الزامية تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدوديّة والالتزام بالعزل الصحّي لمدة سبعة أيام، وتتم إزالة سوار التتبع بعد إكمالها شريطة عدم ظهور أعراض المرض خلال تلك الفترة، مع إعادة الفحص في اليوم الثامن.

وحثت اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وأعادت التذكير بضرورة التزام الجميع بالضوابط الاحترازية المعروفة وأهمها التباعد، وغسل اليدين، ولبس الكمّامات.

وبدأت السّلطنة، أمس الأحد، رسمياً الحملة الوطنيّة للتّحصين ضد كوفيد 19 تحت شعار «التّحصين وقاية». وتلقى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح «فايزر - بيونتيك» المُضاد للفيروس إيذاناً ببدء الحملة وتأكيداً على مأمونيته. وتوقع الوزير العماني أن تصل 28 ألف جرعة إلى السلطنة خلال شهر يناير المقبل، موضحا أن ال15 ألف جرعة التي وصلت إلى السلطنة الخميس الماضي سيستفيد منها 7 آلاف شخص مبيناً أنه تم وضع آلية لعملية التطعيم، كما تم وضع أولويات للمستهدفين من التطعيم.

وأكد أن التطعيم سيشمل كافة المقيمين والوافدين في السلطنة لكن الأولوية ستكون لمن هم في خطوط الدفاع الأولى من القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يشكل الوباء خطورة على حياتهم من المتقدمين في العمر وممن لديهم أمراض مزمنة خاصة الفشل الكلوي والتنفس المزمن مشيراً إلى أن التطعيم سيشمل كافة المواطنين والمقيمين وقد تم توزيعه على كافة محافظات السلطنة وسيتم إعطاؤه على حسب الأولوية.

وبين في ختام تصريحه أن السلطنة لم تتعاقد مع شركة تطعيم واحدة وأنها تتفاوض مع عدة شركات للحصول على اللقاح إضافة إلى التحالف الدولي الذي انضمت إليه مع حوالي 860 دولة والذي يُدار من قبل منظمة الصحة العالمية

من جانب آخر، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وحسب صحيفة «عكاظ» سمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كوفيد 19 في المملكة. وأوضحت الهيئة أن «هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقاً لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات». (وكالات)