شكرا لقرائتكم خبر عن إحراق مخيم للاجئين سوريين في شمالي لبنان والمئات يفرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

تسبب الحريق الذي نشب في مخيم اللاجئين السوريين ببلدة المنية قضاء عكار بشمالي لبنان جراء خلاف بين شخص من المنية وبعض العمال السوريين، إلى تشريد زهاء 700 لاجئ اضطروا لمغادرة المخيم، فيما أعربت الحكومة السورية عن أسفها الشديد إزاء الحريق المفتعل في مخيم الللاجئين، ودعت لبنان إلى «تحمل المسؤولية»، في حين تعهد «مركز الملك سلمان» للإغاثة والأعمال الخيرية بتغطية كل متطلبات النازحين.

أكّدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة أنّ حريقاً كبيراً اندلع في مخيّم للاجئين بمنطقة المنية وأنّ عدداً من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، من دون تحديد عددهم. وقال المتحدّث باسم المفوضية خالد كبّارة إنّ «الحريق امتدّ لكلّ مساكن المخيّم» المبنية من مواد بلاستيكية وخشبية وتقيم فيها حوالى 75 أسرة سورية لاجئة.

أضاف كبّارة، أنّ عدداً من هذه العائلات هربت من المخيم «بسبب الخوف الناجم عن أصوات شبيهة بالانفجارات ناتجة عن انفجار قوارير غاز». ووفقاً «للوكالة الوطنية للأنباء» فإنّ «إشكالاً حصل بين شخص من آل المير وبعض العمّال السوريين العاملين في المنية، أدّى إلى تضارب بالأيدي وسقوط ثلاثة جرحى». وأوضحت الوكالة أنّه إثر الإشكال «تدخّل عدد من الشبّان من آل المير وعمدوا إلى إحراق بعض خيم النازحين السوريين في المنية» قبل أن «تتدخّل سيارات الدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق، فيما تدخلت قوة من الجيش وقوى الأمن لضبط الوضع». وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الجيش أوقف عدداً من الأشخاص يشتبه في تورطهم بإحراق المخيم وتمّ إيواء اللاجئين، الذين شُردوا منه، في بعض المدارس، فيما تجري متابعة التحقيقات.

واستنكر محافظ شمالي لبنان، رمزي نهرا، في حديث تلفزيوني، بشدة حادث الحريق، مشيراً إلى أن المخيم يخضع لمراقبة دورية من الجيش اللبناني والمنظمات الأممية. وقال نهرا إن «ما حدث هو عمل فردي أدى للفاجعة الكبيرة التي نراها أمامنا اليوم، ويستنكره كل العاقلين، ونحن نستنكر ما جرى لأنه يخرج عن عاداتنا وتقاليدنا»، مبيناً أن عدد الخيم التي حرقت يفوق ال 100 خيمة، وإن ما بين 500 و700 شخص موجودون في المخيم اضطروا لمغادرة المخيم جراء حرق خيمهم.

في غضون ذلك، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية، عن تغطية كل متطلبات سكان مخيم النازحين السوريين الموجود في منطقة المنية شمالي لبنان بعد أن أحرقه شبان لبنانيون غاضبون مساء السبت. وبحسب صحيفة «عكاظ»السعودية، فقد أوعز المركز إلى فرقه الخاصة والجمعيات التي يتعامل معها للبدء بأعمال الإغاثة والتعويض للاجئين وإعادة المخيم، كما كان، وتأمين سكن لائق للمتضررين وتوفير احتياجاتهم.

وأشار مصدر رسمي في الخارجية السورية عبر بيان نشر في حساب الوزارة في تطبيق «تليجرام» أمس الأحد، إلى أن الحريق أدى إلى ترويع قاطني المخيم وحرمان عدد منهم من المأوى، مضيفا: «تهيب سوريا بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين». وجدد المصدر دعوة حكومة دمشق إلى المواطنين الذين «أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة للعودة إلى وطنهم»، مضيفاً أن الحكومة «تبذل كافة الجهود لتسهيل عودتهم».