شكرا لقرائتكم خبر عن دولة إفريقية تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، الأحد، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز المليون.

وتجاوزت جنوب إفريقيا، الأكثر تضرراً بالفيروس في القارة، حاجز مليون إصابة بعد تسعة أيام فقط من الوصول إلى 900 ألف إصابة.

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أعلنت رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد الإصابات في البلاد في الآونة الأخيرة.

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