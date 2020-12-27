شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والإبعاد لآسيوي جلب مخدرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات بدبي بسجن آسيوي 10 سنوات والإبعاد، بعد إدانته بجلب وحيازة 28 كبسولة تزن 210 جرامات من المواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة حسب أوراق القضية إلى أغسطس الماضي بعد ضبط المدان بحوزته 210 جرامات من المواد المخدرة المتنوعة، وحسب اعترافه في تحقيقات النيابة بأنه جلب وحاز 28 كبسولة من المواد المخدرة المتنوعة، واقر بمحضر استدلالات الشرطة بمحاولته الترويج لتك الكمية من المخدرات.

كانت هذه تفاصيل خبر السجن والإبعاد لآسيوي جلب مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.