شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لآسيوي سرق لوحة مركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي حكماً بحبس آسيوي 3 أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بسرقة لوحة مركبة متوقفة في ساحة رملية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، حين ورد بلاغ يفيد بسرقة لوحات مركبة متوقفة في ساحة رملية في منطقة القوز، وحسب إفادة شرطي في تحقيقات النيابة بأن دورية في منطقة القوز الصناعية تمكنت من ضبط المدان ينظر داخل مركبة بتاريخ سابق لبلاغ سرقة اللوحات حيث اعترف للدورية بعد سؤاله عن هويته بأنه دخل الدولة بطريقة مشروعة، وبعد تفتيش المركبة التي كان يتواجد بها تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية ولوحتي أرقام مركبة تبين أنها مسروقة.

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