عمار بن حميد يشكل «مركز الحكومة» في «تنفيذي عجمان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الإداري رقم /20/ لسنة 2020 بشأن تشكيل مركز الحكومة في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد تبني حكومة عجمان أفضل الممارسات الحكومية لإدارة وتنظيم «مركز الحكومة» بهدف الإشراف على منهجيات تطوير السياسات العامة وإدارة البرامج والأداء الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم الحكومية والممارسات العلمية المعنية بتطوير الخدمات واستشراف أدوار ووظائف الحكومة المستقبلية.

ونص القرار على أن يتمثل «مركز الحكومة» من 7 جهات حكومية هي: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان ودائرة المالية ودائرة عجمان الرقمية ودائرة الشؤون القانونية ودائرة الموارد البشرية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية وبرنامج عجمان للتميز.

كما نص القرار على أن يضطلع «مركز الحكومة» وبشكل متضامن بدور تقديم الدعم والمشورة للقيادات في الخطط الاستراتيجية ومستهدفات التنمية والموازنة العامة والأولويات الحكومية والسياسات العامة وتسريع منظومة اتخاذ القرار والأداء الحكومي وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي.

وأوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان أن تشكيل «مركز الحكومة»، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية وحسن سير العمل فيها وفقاً لأسس ومعايير ومبادئ الحوكمة وبنهج يتسم بالسرعة والدقة في تنفيذ أهدافها وواجباتها بجودة وفاعلية في كافة ممارسات وسياسات الإدارة العامة.

وأكد أن القرار يأتي تحقيقاً لمستهدفات الخارطة الاستراتيجية لمحور الحكومة المتميزة والمتضمن تطوير رأس المال البشري وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية ودعم اتخاذ القرار وتطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحول الذكي، بالإضافة إلى ضمان الانسجام والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك على النحو الذي يصب في اتجاه التنفيذ الأمثل لرؤية الإمارة وخططها الاستراتيجية.(وام)

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