شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحقق حلم التحليق للمريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: يمامة بدوان

لم يكن مجرد حلم وهو يتحقق أمام أعين العالم بعد منتصف الليل بقليل، حين انطلق مسبار الأمل للمريخ في يوم تاريخي من أيام دولة الإمارات حاملاً معه طموح المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبعد أول عد تنازلي باللغة العربية انطلق المسبار من مركز تانيغاشيما في اليابان ليحفر مكانته في تاريخ الإمارات، إيذاناً بخطوة كبيرة تقود فيها دولة الإمارات الأمل العربي لغد مشرق، ولتفتح بوابة مرحلة جديدة من تاريخها كدولة ذات رؤية مستقبلية قائمة على العلم والعمل والتنمية الشاملة، في مهمتها الإنسانية نحو الكوكب الأحمر، التي تستغرق 7 أشهر، يقطع خلالها 493 مليون كيلومتر.

مشروع كبير دأب على تصميمه وبنائه أبناء الإمارات ولمدة 6 سنوات، وهو يحمل شعار «لا شيء مستحيل» تمكن من الانطلاق بسرعة 39 ألفاً و600 كم/ الساعة نحو المريخ، لتكون الإمارات أول دولة عربية والتاسعة عالمياً تسعى إلى استكشاف الكوكب الأحمر؛ حيث تمكنت بعقول أبنائها من تحدي تداعيات «كورونا» التي أصابت غالبية دول العالم بالشلل وإغلاق الحدود، ونقل المسبار من دبي إلى اليابان في رحلة استغرقت 83 ساعة.

وقد تم إطلاق مسبار الأمل وبعد نحو ساعة، أرسل أول إشارة للمحطة الأرضية في مركز التحكم بدبي، وبعدها بساعات قليلة أعقب المسبار إشارته الأولى بإرسال أول صورة من على بُعد مليون كيلومتر في الفضاء.

وسيظل المسبار في مدار المريخ لمدة سنة مريخية - تعادل 687 يوماً أرضياً- ويقوم المسبار بمهمة علمية هي الأولى من نوعها في العالم؛ حيث يوفر أول صورة شاملة عن الظروف المناخية على كوكب المريخ على مدار العام، وبحث أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، واستقصاء العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا على كوكب المريخ، ومراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، من بينها رصد العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ، والبحث عن أي علاقات تربط بين الطقس الحالي والظروف المناخية قديماً للكوكب الأحمر، كما سيتم إيداع البيانات العلمية التي يجمعها مسبار الأمل في مركز للبيانات العلمية في الإمارات، على أن تتم مشاركتها مجاناً مع العلماء والباحثين المختصين في العالم.

مواكبة المستقبل بهيكلة وزارية

كعادتها، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تواكب المستقبل؛ بل وأحياناً تسبقه بخطوات مدروسة، ويؤكد ذلك التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وأعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومباركته التشكيل، الذي شهد استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، فضلاً عن بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها «تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».

وأشار سموه، إلى أن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة المقبلة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

ويتضح من التشكيل الوزاري الجديد، إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاج إليها للعبور بقوة للمستقبل.

ومن أبرز التعديلات في الحكومة استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، وتعيين 3 وزراء بمجالات الاقتصاد، الأول وزير الاقتصاد، والثاني وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث وزير دولة للتجارة الخارجية، واستحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وشملت الهيكلة الجديدة، «دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب، مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وإلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل، ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان، تحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار» وتعيين رؤساء تنفيذيين ل 6 هيئات اتحادية.

الإمارات وإسرائيل، توقعان معاهدة تاريخية للسلامإنجاز دبلوماسي تاريخي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة، يعزز السلام في المنطقة، ويوقف إسرائيل ضم أراض فلسطينية، تكلل بتوقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وفي أعقاب ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972، في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وجرى التوقيع على المعاهدة التاريخية في البيت الأبيض؛ حيث وقع الاتفاقية نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب التوقيع على الوثيقة الإبراهيمية، في حدث تاريخي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور نحو 700 ضيف من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمته أن السلام يحتاج إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة، والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة.

وشدد سموه على أن الإمارات توقع على معاهدة السلام لتقول للعالم إن السلام نهجها ومبدأها.

وقال سموه: «إننا نشهد اليوم فكراً جديداً سيَخلق مساراً أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، وسيبعث الأمل حول العالم، مشدداً سموه على أن المعاهدة ستمكن الإمارات من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة».

وقال: «تأتي هذه المعاهدة لتبني على ما سبقتها من معاهدات سلام وقعها العرب مع دولة إسرائيل؛ حيث إن هدف هذه المعاهدات هو العمل نحو الاستقرار والتنمية المستدامة».

الإمارات تشغل أول مفاعل نووي سلمي

إنجاز آخر يضاف لسجل إنجازات دولة الإمارات، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية تشغيل مفاعل المحطة الأول، بحسب ما أعلنته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل نووي سلمي إنجاز نفخر به.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «الإمارات شطرت الذرّة، وتريد استكشاف المجرّة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم؛ لا شيء مستحيلاً».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية».

تصميم ال 50 المقبلة للإمارات

ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية عام 2020، تم إطلاق مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ويشتمل المشروع على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، للعمل على طرح الأفكار والتصورات ورسم ملامح المستقبل.

وسيتضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة، إطلاق المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات، وهي منصة لتصميم الأفكار تتيح لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المساهمة بأفكارهم لرسم مستقبل مئوية الإمارات؛ حيث تعمل المنصة على استقبال أفكار أفراد المجتمع وتصميماتهم في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد، والبيئة، والإسكان، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات، والقيم المجتمعية، والثقافة، والعلاقات الأسرية، والرياضة، والشباب، والأمن الغذائي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات التي يمكن لأفراد المجتمع تصميم أفكارهم ضمنها.



الشارقة وموعد مع المشاريع التطويرية



ضربت إمارة الشارقة موعداً مع المشاريع التطويرية عام 2020 لتواكب نهضة الدولة؛ حيث كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن حزمة مشاريع تطويرية في الإمارة، تضمنت تطوير كورنيش كلباء، وتجديد مبانٍ قديمة وإنشاء 105 مبانٍ، و319 محلاً، و490 شقة، إضافة إلى مشروع «سد الغيل»، وبحيرة الحفية بطول 1800 متر، ومشروع «الحيار» و«متحف كلباء»، و«سفاري الذيد»، وتوصيل الغاز إلى الذيد، و«مسرح خورفكان».



«راشد» لاستكشاف القمر



استكمالاً لاستراتيجية دولة الإمارات في استكشاف الفضاء الخارجي، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع «الإمارات لاستكشاف القمر»، أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، في سابقة تدعم جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الصناعات الفضائية في المنطقة، وتطويره وتمكينه، للمساهمة في صناعة المستقبل بعقول وسواعد إماراتية مبتكرة. ويدخل المشروع ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء (2021 - 2031)؛ حيث يشمل تطوير وإطلاق أول مستكشف إماراتي للقمر تحت اسم «راشد»، على اسم المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني دبي الحديثة. وسوف يصمم المستكشف ويبنى بجهود إماراتية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم، تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية.



«فخر الوطن»



تقديراً لجهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 95 لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب «فخر الوطن» ‏برئاسة ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف حشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب للعاملين في الخطوط الأمامية والاعتزاز والفخر بهم ومتابعة ودعم احتياجاتهم.