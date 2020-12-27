شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه: مؤتمر دبي رسالة بعودة الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة أنه سعيد للغاية بحضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي خاصة في مثل هذا التوقيت من العام.

وقال في كلمته إنه من الجميل أن يقام هذا الحدث أيضاً في ظل الظروف التي يمر بها العالم، ليكون رسالة واضحة لعودة الحياة لطبيعتها .

وتحدث عن زميله ليونيل ميسي قائلاً: هو أفضل لاعب في التاريخ ،كما أن ليفاندوفيسكي فعل كل شيء مع بايرن ميونيخ ويستحق أن يتوج بجائزة أفضل لاعب، ورونالدو سيبقى لاعباً استثنائياً.

وتحدث عن برشلونة قائلاً: لا يزال الفريق قادراً على تقديم الأفضل وتحقيق الألقاب على الرغم من أننا نمر بموسم صعب للغاية.