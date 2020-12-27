شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: فخور بتتويج الأهلي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن سعادته بتتويج النادي بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه فخر للنادي الأهلي أن يكون ممثلاً للأندية العربية والإفريقية في هذا المحفل العالمي .

وتحدث عن حظوظ النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة. وقال: «لا شك في أنها بطولة كبيرة، ولاعبونا يقدرون على تقديم الأفضل خلالها، ونتمنى أن يحققوا مراكز متقدمة وسط نخبة الأندية العالمية».

وأضاف: «على لاعبينا أن يكونوا جاهزين نفسياً لهذا الحدث الكبير، وأتمنى أن يتخطوا أي صعوبات، كما عودونا في الماضي».