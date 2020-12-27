شكرا لقرائتكم خبر عن كاسياس سعيد بالعودة إلى ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد ايكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق أن عودته إلى ناديه الملكي في منصب إداري؛ تعد فرصة عظيمة وتتويجاً لمشواره الكبير مع الفريق، لافتاً إلى أن هذ الأمر أسعده كثيراً.
وقال في كلمته خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي أنه عندما رحل عن الفريق منذ 5 سنوات كان الأمر صعباً ومحزناً للغاية، لكن الفريق الآن وعلى الرغم من الفترة التي يمر بها فإن بإمكانه مواصلة الألقاب.
وفيما يتعلق بتوقعه للمنتخب الذي سينال لقب كأس الأمم الأوروبية قال: «هناك 5 منتخبات لها حظوظ في الحصول على اللقب أبرزها: البرتغال وفرنسا وإسبانيا وألمانيا».
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