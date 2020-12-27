محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالجيزة، حملة مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 800 كجم مصنعات لحوم وكبدة ودهون ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة غير مرخصة بمنطقة بولاق الدكرور. كما أمكن ضبط 177 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف الجهات المعنية، وتحرير محضر حيال المخالفين.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط لحوم وداوجن فاسدة في بولاق الدكرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.