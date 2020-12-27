نظام نور ولي أمر الطالب.. خطوات الاستعلام عن النتائج وطباعة الشهادات برقم الهوية 1442

نستعرض في التقرير التالي كيفية استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية

فقط مع استخدام رمز التحقق، من رابط موقع نور للنتائج بدون تسجيل الدخول، الموقع الذي أعلنت عن رابط وزارة التعليم السعودية للحصول على كشوف الدرجات والمعدلات في نهاية العام الدراسي 1441-2020، وهي الخدمة التي تأتي بعد التأكد من إتمام أعمال الرصد والتقييم في اختبارات الطلاب، بعد إقرار عمليات التقييم الإلكتروني هذا العام، لمراعاة إجراءات الوقائية والسلامة المتخذة لمكافحة الجائحة المستجدة، وقد أتم غالبية المناطق التعليمية تلك الأعمال وتم تفعيل خدمة نظام نور بدون رقم سري لاستعلام نتائج الطلاب 1441.

هيئة وزارة التعليم إداراتها التعليمية وكافة منسوبيها من معلمين وإداريين وغيرهم من القائمين على

رابط شهادات الطلاب برقم الهوية فقط نظام نور ((من هنا)) رابط شهادات الطلاب برقم الهوية فقط نظام نور ((من هنا)) رابط شهادات الطلاب برقم الهوية فقط نظام نور ((من هنا))

العملية التعليمية، بعد المجهودات المضنية التي بذلت للخروج بالعام الدراسي على هذا النحو، بالغم من التحديات التي شهدتها المملكة، حالها حال دول العالم التي تأثرت من الوباء لمستجد، وما نتج على خلفية انتشاره من تداعيات، كان تأثيرها في المقام الأول على التعليم، حيث تم تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة حتى يومنا هذا، والاعتماد على التعلم الإلكتروني الرقمي، وخدمات منظومات التعليم الموحدة وبوابة المستقبل ونظام نور في استكمال مقررات العام الدراسي بمدارس التعليم العام، وظهرت النتائج على موقع نور ويمكن استعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية فقط وبدون تسجيل من خلال الرابط أدناة.



الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال موقع نظام نور بدون تسجيل بالسجل المدني فقط، وبدون الحاجة إلى تسجيل الدخول، خدمة شهادات الطلاب بالهوية فقط، حيث يتم تحديد نوع نظام التعليم، عم أو مقررات ثم تسجيل رقم هوية ولي الأمور أو الطالب، والاستفسار وطباعة الشهادة.

نتائج الطلاب من منصة مدرستي

أضافت وزارة التعليم إمكانية الاستعلام عن النتائج من أيقونة التقويم على منصة مدرستي (https://schools.madrasati.sa)، حيث يمكن الدخول عليه والتعرف على كشف الدرجات، عبر الدخول من حساب الطالب أو ولي أمره، ثم بعدها تظهر خدمة الإشعار بنتيجة الفصل الدراسي الأول 1442، وخلال ساعات ستوفر الوزارة رابطها للنتائج برقم الهوية فقط.