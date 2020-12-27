تسجيل أول إصابتين بسلالة كورونا المتحورة في النرويج

أعلنت السلطات الصحية النرويجية، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا على أراضي النرويج.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة التابع للحكومة، أن الإصابتين تم رصدهما لدى مسافرين وصلا إلى النرويج في وقت سابق من ديسمبر قادمين من المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الجهات الطبية ستتصل بأقربائهمالإخبارهما بالوضع.
وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنهلفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.
وأدى هذا التطور إلى إعلان مجموعة من دول العالم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، فيما فرضت النرويج قيودا على وصول القادمين من بريطانيا.
وحتى الآن تم تسجيل هذه السلالة المتحورة في عدد من الدول أوروبية، وهي بريطانيا والدنمارك وهولندا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد والبرتغال والنرويج، وذلك إضافة إلى مناطق أخرى في العالم.
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