(تابع من هنا) رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

اجتاح نظام نور محركات البحث بالمملكة العربية السعودية وتصدر مركز الصدارة خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن نتائج اختبارات الطلاب وخطوات الاستعلام عنها بشكل إلكتروني برقم الهوية، مع امكانية اطلاع أولياء الأمور على نتائج ابنائهم الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة.

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نظام نور ..طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج الطلاب

. الدخول على رابط نظام نور بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .

. كتابة الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

. كتابة رقم الهوية ورمز التحقق، والضغط على بحث.

وفي نفس السياق يمكن طباعة نتيجة الطالب برقم الهوية والاحتفاظ بها علي سطح المكتب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك،

برقم سري نظام نور يمنح أولياء الأمور متابعة أبنائهم

كما يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

يوفر نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن عنه، وذلك عن طريق الدخول بنفس أسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.



كما يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام، بجانب

خدمة التسجيل للطلاب الجدد "طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى"، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.والجدير بالذكر أن "" أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتهالحصول طلاب المملكة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية على الخدمات الخاصة به بشكل إلكتروني، وتوفير نتائج الطلاب برقم الهوية، كما يمنح الطلاب إمكانية الإطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي، فهو حلقة وصل بين أطراف العملية التعليمية من ولي الأمر والمعلم والطالب، كما يساعد المديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليممن تقديم الخدمات بشكل مبسط للجميع.كما يقدم موقع نور العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.