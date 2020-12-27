نظام نور يوفر رابط لأولياء الأمور للاستعلام عن نتائج أبنائهم برقم الهوية

حرص نظام نور على توفير رابط لأولياء الأمور تمكنهم من الاستعلام عن نتائج الطلاب من أبنائهم برقم الهوية، حيث بدأت المدارس في رفع نتائج اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية علي النظام، بخطوات بسيطة وسهلة.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب

. الدخول على رابط نظام نور بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .

. كتابة الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

. يمكن لأولياء الأمور كتابة رقم الهوية ورمز التحقق، والضغط على بحث.

كما يمكن طباعة نتيجة الطالب برقم الهوية والاحتفاظ بها علي سطح المكتب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

نظام نور يمنح أولياء الأمور تسجيل ابنائهم

يمنح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن عنه، وذلك عن طريق الدخول بنفس أسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

كما يوفر نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب ، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال

العام، بجانب خدمة التسجيل للطلاب الجدد "طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى"، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية

يذكر أن "نظام نور" أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في السعودية لحصول الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية على الخدمات الخاصة به بشكل إلكترونيا، وتوفير نتائج الطلاب برقم الهوية.

نظام نور يربط اطراف العملية التعليمية كلها بموقع واحد

ويمنح طلاب المملكة الإطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، كما يعتبر حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، كما يمكن المديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.



