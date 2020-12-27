سول توقف تنفيذ إجراءات حالة التأهب القصوى بعد تراجع إصابات كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الاحد، أن كوريا الجنوبية توقفت عن تنفيذ حالة التأهب القصوى الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أعلى مستوى لها، مشيرة إلى تراجع وتيرة الاصابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة، كون ديوك تشيول، قوله في إفادة صحفية تم بثها اليوم الأحد على شاشات التليفزيون، إن الحكومة سوف تحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي من مستوى 5ر2 في منطقة العاصمة سول، ومستوى 2 في أجزاء أخرى

من البلاد، حتى الثالث من يناير المقبل.

وقد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 970 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 56 ألفا و800 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.4 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز"

الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 80 مليونا و 351 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و757 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.