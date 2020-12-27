تحذيرات من زيادة أعداد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة بعد الأعياد

حذر مسؤولو الصحة الأمريكيون الحاليون والسابقون اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 بعد عطلة أعياد الميلاد.

وحذر أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية بالحكومة في حوار تلفزيوني "قد يكون هناك زيادة تتبعها زيادة في الإصابات" في الطريق بعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وحذر فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من وصول الولايات المتحدة لـ"نقطة حرجة للغاية" في مكافحة الوباء بعد أن تجاهل

العديد من الأمريكيين توجيهات تجنب السفر.وانتعشت حركة الطيران مؤخرًا بينما ظل أقل بكثير من مستويات العام الماضي، وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة أمن النقل أن أكثر من مليون شخص انتقلوا عبر نقاط التفتيش في المطارات الأمريكية خلال خمسة من الأيام التسعة الماضية لقضاء العطلات وخلالها

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.4 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 80 مليونا و 351 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و757 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.