انعقاد الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية بالرياض

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس، عبر الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري التحضيرية للدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعقد في الرياض في 5 يناير 2021، وذلك برئاسة وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ومشاركة نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري الموقر، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة، تحضيرا لرفعها إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الحادية والأربعين، والتي ستعقد بالرياض في 5 يناير المقبل.



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