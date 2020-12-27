خرائط Google تكشف مركبة مماثلة للمتسببة بانفجار ناشفيل

اجتمع عملاء فيدراليون على منزل شخص يشتبه بصلته بالانفجار الذي هز وسط مدينة ناشفيل، وقال الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيسون باك، إن محققين من العديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية كانوا في منزل في أنطاكية، في ضواحي ناشفيل، بعد تلقي المعلومات ذات الصلة بالتحقيق.

وذكر لوكالة أسوشيتد برس مسؤول آخر في إنفاذ القانون، أن المحققين يشكون في أحد الأشخاص المرتبط بالعقار، حيث كشفت صورة على خرائط (Google) مركبة ترفيهية مماثلة للتي تسببت بالانفجار كانت متوقفة في الفناء الخلفي عندما تم التقاط الصورة في مايو 2019؛ في منزل الشخص الذي تطاله شكوك المحققين.

عدد من الأفراد

كانت هناك علامات أخرى على التقدم في التحقيق، حيث كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان يبحث في عدد من الأفراد الذين قد يكونون على صلة به، وقال المسؤولون أيضًا إنه لم يتم العثور على عبوات ناسفة إضافية - مما يشير إلى عدم وجود تهديد نشط للمنطقة.

وذكر رئيس التكنولوجيا في (T-Mobile)، راي نيفيل،على تويتر إن تعطل الخدمة أثر على لويزفيل وناشفيل ونوكسفيل وبرمنجهام وأتلانتا.

وقال في تغريدة أخرى إن جهود الترميم مستمرة على مدار الساعة وسنوافيكم بآخر التطورات، حيث عمل المحققون على مدار الساعة لحل الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول سيارة ترفيهية انفجرت في شارع بعد أن أطلقت تحذيرًا مسجلاً من انفجار قنبلة في غضون 15 دقيقة.

وقد تسبب الهجوم، الذي دمر مبنى (AT&T)، في اتلاف خدمة الهاتف المحمول واتصالات الشرطة والمستشفيات في العديد من الولايات الجنوبية.

أضرار تسبب به الانفجار

ثلاثة جرحى.

أضرار في البنية التحتية على نطاق واسع.

ظلت أنظمة الطوارئ التابعة للشرطة في ولايات تينيسي وكنتاكي وألاباما خارج الخدمة.

توقف الخط الساخن المجتمعي (COVID-19) في ناشفيل وعدد من أنظمة المستشفيات.

الانقطاعات أوقفت الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار ناشفيل الدولي.

تضرر أكثر من 40 مبنى.