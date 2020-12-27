النرويج ترصد أول إصابة بسلالة «كورونا» المتحور في بريطانيا

سيف اليزيد - قالت النرويج، الأحد، إنها سجلت أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت في بريطانيا.

وأكد معهد «تي بي» النرويجي للصحة العامة، إن الحالتين لمسافرين وصلا من بريطانيا في وقت سابق هذا الشهر. ولم تحدد الوكالة متى بالضبط.

وحجبت الوكالة هويتي وموقعي الشخصين بسبب قواعد الخصوصية.

وذكرت «لاين فولد» من معهد الصحة العامة، أن السلطات المحلية في البلديتين أخطرتا بالإصابتين، وبدأ تعقب المخالطين، مضيفة، في بيان، أن السلطات ستضمن إجراء اختبارات إضافية.

وأفادت الوكالة النرويجية، بأن السلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا اكتشفت في نحو 12 دولة في أوروبا. وأبلغت السويد عن أول حالة إصابة معروفة بالسلالة يوم السبت، بينما سجلت الدنمارك المجاورة أكثر من 40 حالة.

وفرضت النرويج مؤخراً حظراً على رحلات الركاب من بريطانيا سيظل مستمراً حتى ظهر يوم الثلاثاء. وقالت الحكومة، إن الحظر يمكن تمديده إذا لزم الأمر.

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