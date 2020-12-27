إسرائيل تبدأ ثالث إغلاق عام بسبب «كورونا»

سيف اليزيد - بدأت إسرائيل، اليوم الأحد، إغلاقاً شبه تام، في خطوة هي الثالثة من نوعها للحدّ من التزايد السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

ويستمر الإغلاق مدّة أسبوعين قابلين للتمديد لأسبوعين إضافيين إذا لم ينخفض معدّل الإصابات الجديدة من أكثر ثلاثة آلاف إصابة يومية حالياً إلى ما دون الألف.

وبموجب التدبير الجديد، بات ممنوعاً على السكّان التنقّل لأبعد من ألف متر عن مكان إقامتهم، مع بعض الاستثناءات من مثل شراء المواد الغذائية وممارسة التمارين الرياضية وتلقّي الرعاية الصحية بما في ذلك اللقاح المضادّ لكوفيد - 19.

وفرضت إسرائيل في الربيع أول إغلاق لمكافحة الوباء، ثم لجأت للتدبير نفسه في سبتمبر بعدما أصبح معدل الإصابة بالفيروس فيها من الأعلى في العالم.

لكن خلافاً للمرتين السابقتين، فإنّ المدارس ستواصل التعليم من خلال المزج بين الدروس الصفّية والتعليم المنزلي عبر الإنترنت.

بالمقابل، يتعيّن على غالبية المتاجر إغلاق أبوابها أمام الزبائن والاستعاضة عن ذلك بخدمة التوصيل المنزلي، فيما يمكن للقطاعات المهنية التي لا يتعامل الموظفون فيها مع الجمهور وجهاً لوجه أن تواصل العمل، لكن بشرط أن لا يحضر إلى مكان العمل أكثر من 50% من الموظفين.

وسجّلت إسرائيل، حتى اليوم الأحد، أكثر من 400 ألف إصابة بالفيروس من بينها 3.210 وفيات.

وبالتوازي مع هذا التدبير الجذري، تواصل السلطات الإسرائيلية حملة تطعيم وطنية انطلقت في 19 ديسمبر الجاري.

وحتى مساء اليوم، بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من جرعتي لقاح «فايزر- بيونتك» الألماني - الأميركي حوالى 360 ألف شخص، بحسب ما أعلن المدير العام لوزارة الصحة حيزي ليفي للإذاعة العامة.