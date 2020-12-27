إصابات «كورونا» اليومية فوق مستوى 30 ألفاً في بريطانيا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات حكومية، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا لا تزال مرتفعة متجاوزة عتبة 30 ألفاً.

وأحصت بريطانيا، اليوم الأحد، 30501 إصابة جديدة بكوفيد - 19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ورغم أن هذه الحصيلة مرتفعة، فإنها أقل من 34693 إصابة التي سجلت، أمس السبت.

وأحصت بريطانيا 316 وفاة اليوم.

وتواصل المملكة المتحدة حملتها العامة للتطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 التي كانت قد بدأتها مطلع شهر ديسمبر الحالي باستخدام لقاح «فايزر - بيونتك».

وتوقع تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن توافق السلطات الصحية في بريطانيا يوم 4 يناير المقبل على استخدام لقاح تطوره جامعة أكسفورد ومختبر «أسترازينيكا» للأدوية.

ومن شأن الموافقة على طرح اللقاح الثاني أن يسرع حملة التطعيم.





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