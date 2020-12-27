تراجع إصابات كورونا في إيطاليا تزامنا مع بدء التطعيم

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استمر، اليوم الأحد، تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بحسب بيانات وزارة الصحة بالتزامن مع بدء حملة تطعيم شاملة ضد مرض كوفيد-19.

ورصدت الوزارة 8913 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وهو ما يمثل انخفاضاً من 10407 حالة سجلت أمس السبت. وكان، أمس السبت، أيضاً قد شهد تراجعاً كبيراً للإصابات مقارنة بـ 19037 حالة أحصيت يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة إنها أحصت، اليوم، 298 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات، منذ بدء الوباء في إيطاليا، إلى مليونين و47696. كما سجلت البلاد 71925 وفاة منذ ظهور المرض في 21 فبراير الماضي، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة في العالم.

وبدأت إيطاليا، اليوم الأحد على غرار بقية دول الاتحاد الأوروبي، حملة شاملة للتطعيم ضد مرض كوفيد-19. وكانت الممرضة كلاوديا أليفرنيني (29 عاما) واحدة من بين ثلاثة عاملين في مجال الرعاية الطبية من بين أول من حصلوا على اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

وقالت، وهي تتلقى اللقاح في مستشفى "سبالانزاني" في العاصمة الإيطالية روما "إنها بداية النهاية... كانت لحظة تاريخية مثيرة".