لاجئون سوريون يفرون من مخيم في لبنان بعد حريق

سيف اليزيد - فر مئات اللاجئين السوريين، اليوم الأحد، من مخيمهم في شمال لبنان بعدما أُحرقت خيامهم إثر خلاف دب بين شبان من أهالي المنطقة وبعض سكان المخيم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن ثلاثة على الأقل أُصيبوا في الحادثة التي وقعت في منطقة "المنية" بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية وأعقبها قيام شبان غاضبين بإضرام النار في المخيم.

يعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا منذ بداية الصراع في بلدهم عام 2011.

ويمثل كثير من السوريين مصدراً أساسياً للعمالة في قطاعي البناء والزراعة بلبنان.

وقال خالد كبارة المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان إن قرابة 400 من سكان المخيم الذين فروا لجأوا لمخيمات مغلقة أخرى أو وجدوا مأوى مؤقتاً في مدارس وفنادق خالية.

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