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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على “تويتر” معبراً عن تفاؤله بعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في فرنسا وأوروبا اليوم الأحد، مؤكدا وجود “سلاح جديد” لمواجهة الجائحة.
وكتب “لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: إنه اللقاح”، مؤكدا أن “المرحلة الأولى من حملة التطعيم تشمل كبار السن الذين يعيشون في تجمعات، فضلا عن الأطقم الصحية المعرضة للخطر”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “أقولها وأكررها: اللقاح ليس إجباريا. فلنضع ثقتنا في باحثينا وعلمائنا، نحن بلد الأنوار وباستور، وعلينا أن نتبع المنطق والعلم”.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: لدينا سلاح جديد ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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