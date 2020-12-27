غريفيث يدعو إلى إنهاء الصراع في اليمن بشكل كامل خلال 2021

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، الأطراف اليمنية إلى استئناف العملية السياسية وإنهاء الصراع بشكل كامل خلال العام 2021.

وقال غريفيث في تصريح لمجلة”حديث سياسي” الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة، “من المهم أن تجتمع الأطراف اليمنية المتصارعة لتناقش خلافاتها وتتفق على طريقة واقعية للمضي قدماً في مسار السلام”.

وأعرب عن أمله أيضا “أن يكون أداء الأطراف اليمنية أفضل في احترام وحماية حقوق وحريات الجميع”. وأضاف: “كان عام 2020 قاسيا على

اليمنيين مع استمرار إراقة الدماء والنزوح والتدهور الاقتصادي وتفشي جائحة كوفيد-19”.

كما أكد غريفيث “استمرار وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق يلزم الأطراف بوقف القتال، واتخاذ إجراءات جادة لفتح البلاد وتخفيف المعاناة، واستئناف العملية السياسية بشكل عاجل”.

وأضاف المبعوث الأممي “في عام 2021 أود أن أرى الأطراف تُظهر الجدية بشأن استئناف عملية سياسية تشمل الجميع لإنهاء الصراع بشكل كامل”.

وكان غريفيث، أعلن منتصف يوليو الماضي، تقديم مسودة اتفاقيات مقترحة “الإعلان المشترك” إلى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي نهاية مارس الماضي، بشأن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بالإضافة لتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنزاع في اليمن.