همت مقاه وشركات في البيضاء..توقيف “عصابة” متخصصة في السرقة بينما كان “رئيسها” يحاول الانتحار

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ارتكاب السرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تدخلت من أجل إجهاض محاولة المشتبه فيه الرئيسي الانتحار بمنطقة شاطئية بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات أنه متورط في نفس اليوم في إضرام النار عمدا في سيارة خاصة تعود ملكيتها لزوجته، والتي يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات سرقة مقرونة بالعنف، استهدفت إحداها مؤسسة صناعية ضواحي مدينة الدار البيضاء ومكنت من الاستيلاء على مبلغ 45 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم الذين تبين تورطهم في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب عمليات أخرى للسرقة بالكسر وتحت التهديد باستعمال العنف، استهدفت مؤسسات تجارية ومقاه، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهم عن حجز سيارتين ومبالغ مالية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.