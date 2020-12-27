شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. ارتفاع إصابات كورونا مع بدء التطعيم والان نبدء بالتفاصيل
ووصل إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليونين و559 ألفا و686 إصابة وهو خامس أكبر رقم في العالم.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت 173 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع الوفيات الإجمالية إلى 62746.
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