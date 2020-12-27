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فرنسا.. ارتفاع إصابات كورونا مع بدء التطعيم

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد تسجيل 8822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ارتفاع حاد عن إصابات أمس السبت البالغة 3093 حالة وذلك مع إطلاق فرنسا والعديد من الدول الأوروبية برنامجا للتطعيم.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في فرنسا إلى مليونين و559 ألفا و686 إصابة وهو خامس أكبر رقم في العالم.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 173 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع الوفيات الإجمالية إلى 62746.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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