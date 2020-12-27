شكرا لقرائتكم خبر عن 1517 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 432079. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7240، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 398060.

كانت هذه تفاصيل خبر 1517 إصابة جديدة بكورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.