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أول تعليق من كرستيانو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالقرن

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2020-12-27 | 20:34

أول تعليق من كرستيانو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالقرن

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علق الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في القرن 21، بحفل جوائز جلوب سوكر.
‏وقال رونالدو في تغريدة على "تويتر" انه "لا يمكن أن اكون أكثر سعادة مع جائزة الليلة، بينما أنا على وشك الاحتفال بعامي العشرين كلاعب كرة قدم محترف ، فإن جائزة جلوبال هو اعتراف يشعرني بالكثير من الفرح والفخر".

وتسلم نجم يوفنتوس الجائزة بحفل جوائز جلوب سوكر، بمؤتمر أبو ظبي الرياضي الدولي، متفوقًا على ليونيل ومحمد صلاح ورونالدينيو.

وحصل رونالدو على نسبة 38%، وحل ميسي في المركز الثاني 24%، ومحمد صلاح 23%، وأخيرًا رونالدينيو 14%.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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