أول تعليق من كرستيانو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالقرن

2020-12-27 | 20:34
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علق الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في القرن 21، بحفل جوائز جلوب سوكر.
وتسلم نجم يوفنتوس الجائزة بحفل جوائز جلوب سوكر، بمؤتمر أبو ظبي الرياضي الدولي، متفوقًا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح ورونالدينيو.
وحصل رونالدو على نسبة 38%، وحل ميسي في المركز الثاني 24%، ومحمد صلاح 23%، وأخيرًا رونالدينيو 14%.
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