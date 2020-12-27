شرطة ميسان تعلن اعتقال متهم يتاجر بالمخدرات ومتورط بتصنيع العبوات

اعلنت شرطة ميسان، الاحد، عن اعتقال متهم يتاجر بالمخدرات ومتورط بتصنيع العبوات.
وقالت الشرطة في بيان، إن "القوات الأمنية في شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات، كما هو متورط بتصنيع العبوات الناسفة".
وأضافت "جاءت هذه العملية بعد متابعة مستمرة وجهود مكثفة، كما ضبطت بحوزته سلاح نوع كلاشنكوف ومواد تدخل في صناعة العبوات ومواد أخرى، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقه تمهيدا لعرضه على القضاء".
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