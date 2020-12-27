افتتاح شارع مغلق منذ سنتين وسط بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعادة افتتاح شارع مجاور وزارة الصحة مغلق منذ سنتين. وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتوجيه من قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي تم فتح شارع المصرف مجاور وزارة الصحة".

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