"شركاء الحكم" يبحث تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مجلس شركاء الحكم في السودان، الأحد، تقرير مشاورات التشكيل الوزاري والبرلمان وأجهزة الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس شركاء الحكم بالقصر الجمهوري، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.



وأوضحت الناطق الرسمي باسم المجلس، مريم الصادق، في تصريح صحفي أن "الاجتماع استعرض الأوضاع في الحدود الشرقية حيث اطمأن على المعنويات العالية لجنود القوات المسلحة البواسل الذين يحرسون سيادة الوطن".

وتنشر السودان قواتها على الحدود مع إثيوبيا بعد مناوشات مع قوات شبه رسمية في البلد الجار في وقت سابق من الشهر الجاري.





وشدد الاجتماع بضرورة الإسراع في توفير كل الدعم لهم مع التأكيد على احترام الإثيوبيين المقيمين في مدن السودان المختلفة والترحيب بالذين وفدوا للبلاد حديثاَ إثر الأحداث التي جرت في بلادهم.

وتدفق آلاف الإثيوبيين إلى السودان جراء معارك في إقليم تجراي الذي شهد قتالا عنيفا بين الجيش وقوات جبهة تحرير تجراي التي تعتبرها الحكومة المركزية حركة تمرد.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير اللجنة الرباعية المشتركة التي شكلها المجلس في اجتماعه السابق التي كلفت بحث أطراف المجلس عبر أجسامه التنفيذية الاسراع باستكمال هياكل وأجهزة الفترة الانتقالية المتمثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولاة والمفوضيات.







ووقف على مجهودات اللجان الفرعية الحثيثة للتوافق بغية الوصول إلى ترشيحات لشخصيات وطنية تتمتع بالكفاءة والخبرة وفق المعايير المتفق عليها التي تحفظ التوازن النوعي والعمري والاجتماعي والسياسي من المكونات الوطنية وأن يتم التوافق بالسرعة المطلوبة.