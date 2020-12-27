شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن.. تهديد حوثي باستهداف مصالح إسرائيل في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، باستهداف أي مصالح لإسرائيل وشركائها في البحر الأحمر، في حال أقدمت على أي تحرك أو عمل متهور يمس اليمن.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دولياً (لم تسمه)، رداً على ما ذكره ناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل تراقب الوضع في اليمن.

وحذر المسؤول الحوثي من أن أي عمل متهور تقدم عليه تل أبيب في المنطقة، والذي قال إنه "سيشعل حرباً شاملة وستكون إسرائيل أول من يخسرها".

عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- فرانس برس)

وربط مراقبون هذه التصريحات الحوثية، مع التلويحات الإيرانية باستخدام أذرعها في المنطقة لشن هجمات على مصالح أميركية، انتقاماً لمصرع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد مطلع يناير الماضي، إضافة إلى المخاوف الإيرانية القائمة من استهداف أميركي محتمل لها.

وسبق أن هددت ميليشيا الحوثي قبل يومين بالانتقام لمقتل سليماني، مع قرب حلول الذكرى الأولى لمصرعه.

وأصدرت ميليشيا الحوثي زاملاً جديداً (لونا غنائيا شعبيا)، تتوعد فيه بالانتقام للقيادي الإيراني سليماني، وتقول إن الدم واحد.

وأعاد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، على صفحته بموقع تويتر، نشر هذا الزامل، والذي اعتبره مراقبون تأكيداً على الموقف الرسمي للميليشيات الحوثية كأحد أذرع إيران في المنطقة.