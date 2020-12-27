شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح لغير المواطنين بالسفر وفق شروط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، السماح لغير السعوديين بمغادرة البلاد، وفق ضوابط وشروط محددة، بدءاً من يوم الأحد.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها في تويتر، إن ذلك «سيتم ذلك مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة». كما سمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة لطائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس «كوفيد ـ 19» في المملكة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أن هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقاً لما تقرره الجهة الصحية المختصة. وتابعت: «يجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك، قبل التقدم بطلب الرحلات».

وكانت السعودية قد قررت في 21 من الشهر الجاري، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في حالات استثنائية، مؤقتاً، لمدة أسبوع قابل للتمديد، عقب انتشار نوع جديد متحور من كورونا في عدد من الدول، حتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، رغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.