شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة ألعاب القوى لشرطة رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365” اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منافسات ألعاب القوى ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، بحضور فريق التنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وعدد من ضباط الارتباط التابعين للقطاع الأمني في الإمارة، والمشاركين على المستوى الفردي والفرقي، والتي شهدت تنافساً قوياً بين الإدارات المختلفة المشاركة، وشملت بطولة «أم الألعاب» ثلاث مسابقات، وهي: الجري لمسافة 400 م، ودفع الجلة، والوثب الطويل.

حل في المركز الأول على مستوى الترتيب الفرقي للإدارات العامة، مكتب القائد العام ونائبه، فيما جاءت إدارة الدفاع المدني في المركز الثاني، وحصلت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة على المركز الثالث.

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