شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوّج الفائزين بجائزة «دبي جلوب سوكر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الأحد، فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «كرة القدم في القمة».

وأقيم المؤتمر بفندق أرماني بجوار «برج خليفة»، بحضور مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس دبي الرياضي والاتحادات الرياضية ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم في الدولة والمؤسسات الرياضية، إلى جانب المكرمين وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

وتم افتتاح المؤتمر بكلمة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي عبر خلالها عن أهمية لقاء نجوم وصناع القرار في كرة القدم العالمية هنا في دبي التي تمثل مركزاً عالمياً ومكاناً مثالياً للقاء أسرة كرة القدم العالمية للاحتفال بمكانة اللعبة وتقدير نجومها وصانعي الفرحة فيها، كما أكد أن كرة القدم تمثل رسالة سلام وتعايش بين الشعوب والأمم، وأن الاتحاد الدولي يبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع الاتحادات الوطنية لإيجاد الحلول لمواجهة التحديات وتحقيق الأفضل لكرة القدم في العالم.

كما شهد سموه جلسة النجوم التي جمعت كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، وروبرت لوفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وقائد المنتخب البولندي، وإيكر كاسياس الحارس والقائد السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني.

وتوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يرافقه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين بفئات جائزة «دبي جلوب سوكر» السنوية العالمية الرائدة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، ويتم فيها تتويج أفضل اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين، نجوم عام 2020 وكذلك الأفضل في القرن الحالي «الفترة من 2001 إلى 2020».

وسلم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة أفضل لاعب في القرن الحالي «الفترة من 2001 إلى 2020» إلى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال الذي حقق إنجازات عديدة خلال العقدين الماضيين على المستوى الفردي كهداف وأفضل لاعب في العالم وكذلك قيادة منتخب البرتغال لإحراز لقب بطولة أمم أوروبا 2016 وبطولة الدوري الأوروبي للأمم في 2019، كما قاد مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد ويوفنتوس لإحراز العديد من الألقاب في البطولات المحلية والأوروبية والعالمية.

كما سلم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي جائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2020 إلى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لتقديمه موسما استثنائيا سجل فيه 55 هدفا في 47 مباراة وقاد فريق بايرن ميونيخ لإحراز 5 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألمانية، كما فاز هو بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا وجائزة الفيفا لأحسن لاعب في عام 2020.

وسلم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى إيكر كاسياس الحارس والقائد السابق لمنتخب إسبانيا بطل العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012، والذي لعب لريال مدريد 16 موسماً وفاز معه بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسبانية، كما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

كما سلم سموه جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى جيرارد بيكيه مدافع منتخب إسبانيا ونادي برشلونة تقديراً لمسيرته الحافلة، حيث حقق مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الرياضي 2007 - 2008 لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودرع الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما حقق مع نادي برشلونة عدة ألقاب منها لقب الدوري الإسباني 7 مرات، وكأس ملك إسبانيا 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، كما فاز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010، وبطولة أمم أوروبا 2012، وعلى الصعيد الفردي فاز بيكيه بعدد من الألقاب وحصل على الميدالية الذهبية من وسام الاستحقاق الملكي الإسباني عام 2011.

وفاز بايرن ميونيخ بلقب أفضل ناد في عام 2020 وتسلم الجائزة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، النجم روبرت ليفاندوفيسكي، كما فاز نادي ريال مدريد بلقب أفضل نادٍ في القرن الحالي وتسلم الجائزة نجم الفريق ومدير العلاقات المؤسسية في النادي الهداف السابق بوتراجينيو، وفاز النادي الأهلي المصري بلقب أفضل نادٍ في الشرق الأوسط وتسلم الجائزة محمود الخطيب النجم السابق والرئيس الحالي للأهلي المصري.

وفي باقي الفئات فاز الإسباني بيب جوارديولا بلقب مدرب القرن الحالي لإنجازاته المحلية والأوروبية والعالمية العديدة مع أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، فيما نال الألماني هانز فليك جائزة مدرب العام 2020 لفوزه بخمسة ألقاب محلية وأوروبية مع بايرن ميونيخ، ونال البرتغالي خورخي منديز لقب أفضل وكيل لاعبين في القرن الحالي لنجاحه في تقديم أفضل اللاعبين العالميين وتوفير أفضل العقود الرياضية والتجارية لهم، وتسلم الثلاثة المكرمون جائزتهم في دولهم وأرسلوا رسائل شكر عبر الفيديو.

وتضمن حفل جوائز «دبي جلوب سوكر» تقديم فيلمين عن الأسطورة مارادونا والأسطورة الإيطالية باولو روسي تقديراً لمسيرتيهما الحافلة في الملاعب وقيادة كل منهما منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم عامي 1986 و1982 وفوز كل منهما بلقب نجم البطولة وهدافها، وقيادتهما أنديتهما لإحراز العديد من الألقاب والإنجازات الخالدة.