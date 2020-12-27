الأساتذة المتعاقدون يدعون الحكومة إلى إدماجهم في الوظيفة العمومية إسوة بالجزائر

دعا الأساتذة المتعاقدون، الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إدماجهم في الوظيفة العمومية، إسوة بالجزائر، التي أعلن وزيرها، الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، عن إدماج 365 ألف متعاقد بأثر رجعي بداية من 2021.

ويرى الأساتذة المتعاقدون المغاربة، أن إدماجهم في الوظيفة العمومية، مطلب لا تراجع عنه، مشددين، في تصريحات متطابقة ل”اليوم24″، على أنهم ماضون في خطواتهم الاحتجاجية لإسقاط نظام التعاقد.

وأكد الاساتذة، أن الجارة الشرقية للمملكة، كشفت عن خارطة طريق، قبل أيام، من أجل

إدماج جميع الشباب المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP)، وفق أجندة زمنية محددة، متسائلين، لماذا لا يحدو المغرب حدو الجزائر في إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

إلى ذلك، يستعد الأساتذة المتعاقدون للدخول في إضراب وطني آخر، لثلاثة أيام على التوالي، ابتداء من بعد غد الثلاثاء، كما أعلنوا عن خوض وقفات احتجاجية، يوم الأربعاء المقبل.

وعلاوة على ذلك، هددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قبل أيام، بمقاطعة الامتحانات، اقتراحا، وتصحيحا، وحراسة، كخطوة تصعيدية أخرى ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما توعد الأساتذة المتعاقدون الوزارة الوصية بما أسموه بمسيرات الأقطاب، وذلك في مختلف جهات المملكة، خلال شهر يناير المقبل.