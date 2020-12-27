ضرب وجرح..اعتداءات الرعاة الرحل تتجدد في الجنوب ومطالب بحماية السكان

عادت من جديد اعتداءات الرعاة الرحل على سكان بعض المناطق الجنوبية للمملكة؛ آخرها هجومهم على سكان دوار تغراتين في جماعة ميرلفت، قبل أيام.

وفي هذا السياق، حذرت الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان من اعتداءات الرعاة الرحل، الذين هاجموا سكان الدوار المذكور، واعتدوا عليهم، ما تسبب في ضرب، وجرح شخصين اثنين من الدوار نفسه، وإصابتهما بجروح بليغة، أدت إلى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي في مدينة سيدي إفني.

وبحسب المصدر نفسه، “قام الرعاة الرحل بالرعي داخل مناطق خاصة بالزراعة، والفلاحة لساكنة دوار تغراتين في جماعة ميرلفتد باعتبارها مصدر قوتهم اليومي، كما تعاملوا بطرق همجية، ووحشية مع أهل المنطقة”.

ودعت الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية، والمحلية، والأجهزة الأمنية المسؤولة، إلى “حماية المواطنين، و أمنهم من الاعتداءات، وذلك تفاديا لأي انفلات أمني لا تحمد عقباه”.

ودعت الهيأة نفسها وزارتي الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات إلى “معالجة مشكل الترحال الغابوي، خصوصا في الجماعات التابعة لنفوذ إقليم سيدي إفني”.

واعتداء رعاة الرحل على سكان عدة مناطق في الجنوب ليس حديثا، إذ دائما ما يشتكي سكان بعض المناطق في الجنوب، من الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على ممتلكاتهم، وصلت إلى حد الضرب، ومحاولة القتل في بعض الحالات.

ويدعو المواطنون إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية لوقف الاعتداءات، التي يتعمدها الرعاة الرحل في تلك المناطق، من أجل إبعاد السكان الأصليين عن أراضيهم، كما نظمت عدة جمعيات، وهيآت تعنى بالموضوع وقفات احتجاجية تطالب المسؤولين بالتدخل، سواء في العاصمة الرباط، أو الدارالبيضاء.