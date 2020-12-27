التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1517  بكورونا.. نصفها في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1517 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 499 حالة جديدة، منها 375 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 264 حالة، منها 119 حالة بطنجة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 219 حالة، وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 209 حالة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 110 حالة، ثم 73 بجهة فاس مكناس، وبجهة الشرق سجلت 51 حالة، ثم 41 حالة بدرعة تافلالت، و21 حالة ببني ملال خنيفرة، ثم 18 حالة بجهة كلميم واد نون، ثم 5 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و7 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.

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