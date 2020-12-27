شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الخليج يبحثون جدول أعمال القمة 41 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، عبر الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون “التحضيرية” للدورة 41 لمقام المجلس الأعلى، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد ألقى الأمين العام كلمة رحب فيها وزراء خارجية دول المجلس، مهنئا مملكة البحرين لتوليها رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، كما شكر دولة الإمارات العربية المتحدة على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها للدورة الأربعين لمجلس التعاون، الأمر الذي مكّن الامانة العامة بحمد الله من عقد أكثر من 733 اجتماعا على كافة المستويات، بما فيها اجتماع المجلس الوزاري الموقر اليوم، تأكيدا لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

وقال الدكتور الحجرف ان هذا اجتماع يأتي اليوم ونحن نودع عاما استثنائيا بكل المقاييس، ودع فيه مجلس التعاون وشعوبه وبحزن بالغ وكبير، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مبتهلين للمولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته و يجزيهم عنا خير الجزاء. حيث ساهما بتأسيس مجلس التعاون وعملا على دعم مسيرته وتعزيز أركانه في كافة المحطات والمنعطفات وايضا الانجازات خلال المسيرة المباركة على مدى اربعة عقود.

وقال إن وزراء الخارجية عبروا عن بالغ سعادتهم بانعقاد القمة الخليجية الحادية الأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم ، واثقين بأنها ستكون استمراراً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الأربعة الماضية، وتطلعين لتعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات، وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس، لاسيما و مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيره لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدولة و شعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة و الرؤى السديدة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.

وقد تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري الموقر، وما تم انجازه في اطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها الى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الواحدة و الأربعون و التي ستعقد بإذن الله في 5 يناير 2021.