بريطانيا تسجل 316 وفاة جديدة بكورونا مقابل 210 أمس السبت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 316 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقابل 210 حالات في إحصائية أمس السبت.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30501، ليصل إلى مستوى 2288345 حالة.

وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725، وفي 26 ديسمبر 34693.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 316 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70752 متوفيا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 23 ديسمبر 744 حالة، وفي 24 ديسمبر 574، وفي 25 ديسمبر 570، وفي 26 ديسمبر 210، لكنه جدير بالذكر أن هذا المؤشر يسجل دائما تراجعا في يومي العطلة نظرا لأسباب بيروقراطية.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "B. 1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.