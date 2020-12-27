مركز "غاماليا" الروسي يعلق على التعاون مع "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية بشأن لقاح كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشاد مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية بالاتفاقية المبرمة مؤخرا بين روسيا وشركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية للأدوية بشأن التعاون في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

ورد مدير مركز "غاماليا"، ألكسندر غينسبورغ، في حوار مع قناة "روسيا 1" إيجابا عن سؤال بشأن ما إذا كانت الناحية السياسية تحولت إلى المقام الثاني في التعاون بين روسيا وشركة الأدوية الغربية الكبيرة.

وتابع: "الآن سيساعد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بمشاركة مركز غاماليا لأسترا زينيكا في الحفاظ على مكانتها المقدمة، وأعتقد أن ذلك يجلب منفعة كبيرة جدا إلى جميع الأطراف".

ويقضي الاتفاق المبرم الاثنين الماضي بين مركز "غاماليا" وصندوق الاستثمارات المباشرة وشركة "إر-فارم" الروسية للأدوية و"أسترا زينيكا" بوضع وتطبيق برنامج الاختبارات السريرية بهدف تقييم فعالية لقاح مشترك سيضم مكونات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي طوره مركز "غاماليا" ولقاح AZD1222 الذي طورته "أسترا زينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأشار غينسبورغ في حوار اليوم إلى أن روسيا تنوي استخدام النسخة الأصلية من "سبوتنيك V" في تطعيم مواطنيها ضد الفيروس التاجي.