شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل اثنين من "الحرس الثوري" في قصف جوي شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الأحد بمقتل اثنين من "الحرس الثوري الإيراني" في قصف جوي بأطراف مدينة الميادين شرقي دير الزور الواقعة في الشرق السوري .



وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي ، إن طائرة مسيرة لا تزال مجهولة الهوية استهدفت صباح اليوم سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني، أثناء خروجها من مبنى مسبق الصنع بأطراف مدينة الميادين، الأمر الذي أدى إلى تدمير السيارة ومقتل اثنين من الحرس الثوري كانا بداخلها.

ووفق المرصد ، لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المستهدفين بالضربة.